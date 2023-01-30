Kılıçdaroğlu'ndan Emek ve Özgürlük İttifakı'na çağrı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün akşam Halk TV’de Liderler Masası programının konuğu oldu.

Kılıçdaroğlu, Bengü Şap Babaeker ve İsmail Küçükkaya’nın sorularını yanıtladı.

Kılıçdaroğlu'na programda "Emek ve Özgürlük İttifakı’nın Cumhurbaşkanlığı adayı çıkarma ihtimallerine ilişkin ne düşünüyorsunuz?" diye sorulurken, verdiği yanıt şu oldu:

Demokrasiye inanan, düşünce özgürlüğünü savunan, kadın erkek eşitliğini savunan, yargının bağımsızlığını savunan, işsizliğe, yolsuzluğa, talana karşı olanların birleşmesi lazım. Yani bu zulüm iktidarının, tek adam rejiminin değişmesi lazım. Türkiye için temelde bir beka sorunudur. Değişecekse hep birlikte hareket etmek gerekiyor, demokrasiden yana oy kullanmak gerekiyor.

...Siz, Barış Akademisyenleri diye akademisyenleri üniversiteden attınız, hepsi yurtdışına gitti, hepsini kapıştılar, götürdüler. Akıl alacak şey değil. Demokrasiden yana tavır almalarını isteriz (Emek ve Özgürlük İttifakı). Onlar adına konuşursam çok yanlış olur. Demokrasi istiyorlarsa, evet birinci turda bu iş bitsin diyorlarsa demokrasiden yana olanların ortak hareket etmesi lazım.

Cumhurbaşkanı adayımız doğal olarak partileri gezecektir, oy isteyecektir, neyi nasıl yapacağını bizim altı liderin de altına imza attığı metni kamuoyuyla paylaşacaktır, hedeflerimiz, amaçlarımız ortaya konacaktır. Bunlar olacak zaten, işin doğasında var. Şimdi anayasa değişikliği için AK Parti bütün grubu olan partileri ziyaret etti. Sayın Bahçeli de ne dedi; ‘Gayet doğal’ dedi. Biz de eğer öyle bir tablo ortaya çıkarsa elbette ki bütün partilerden destek isteriz. Demokrasi, bu ülkede huzur için yaşamak istiyorsan, artık hiç kimsenin inancı, kimliği, yaşam tarzı dolayısıyla ötekileştirilmemesini istiyorsan gelip demokrasiden yana oy kullanacaksın. Dediğim gibi biz birinci turdan Cumhurbaşkanlığını kazanmak ve ülkeye huzuru getirmek istiyoruz, nokta. (ANKA)