Kılıçdaroğlu'ndan Ekşi Sözlük'e reklam: 'Bu site 15 Mayıs’ta açılacak'

6 Şubat’ta meydana gelen depremlerin ardından hükümete yönelik eleştirel içeriklerin yer alması nedeniyle erişime kapatılan Ekşi Sözlük’te Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun reklamı yer aldı. “15 Mayıs Toplu Açılış Töreni” başlıklı reklamda “Bu site 15 Mayıs’ta açılacak” ifadesi yer aldı.

Reklamda ayrıca Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın görsellleri yer aldı.

Ekşi Sözlük'e erişim engeli getirilmişti

6 Şubat’ta meydana gelen depremlerin ardından Ekşi Sözlük’e 21 Şubat 2023 tarihinde "Cumhurbaşkanlığı veya milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması" gerekçesiyle BTK tarafından erişim engeli getirilmişti.

Ekşi Sözlük yönetiminin mahkemeye başvurmasının ardından engelleme kararı kaldırılmış, ancak 5. Sulh Ceza Hakimliği tarafından erişim engeli kesin karara bağlanmıştı.