Kılıçdaroğlu'ndan Ekşi Sözlük açıklaması: İletişim Başkanlığı'na seslendi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ekşi Sözlük’e getirilen erişim engeline tepki gösterdi. Gönderisinde İletişim Başkanlığı'na seslenen Kılıçdaroğlu, "Ürettiği yalanlardan başka hiçbir şeye tahammülü olmayan İletişim Başkanlığı, elini Ekşi Sözlük’ten hemen çek!” dedi.

Depremin ardından iktidarın Twitter'ı kapatma girişimini Kılıçdaroğlu, paylaşımında şunları kaydetti:

"Twitter’ı en kritik saatlerde kapadılar, yardım çağırılanı duyamadım. Şimdi de Ekşi Sözlük’ün sesini kıstılar. Ürettiği yalanlardan başka hiçbir şeye tahammülü olmayan İletişim Başkanlığı, elini Ekşi Sözlük’ten hemen çek!"