Erişim engeli getirilen Ekşi Sözlük'ten açıklama: 'Yetkililere ulaşamıyoruz'

Ekşi Sözlük, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından getirilen erişim engeline ilişkin sosyal medyadan yeni bir açıklama yayımladı.

Ekşi Sözlük'ün açıklamasında, "Avukatımız ve yöneticimiz erişim engelinin sebebine dair herhangi bir BTK yetkilisinden bilgi edinemediler" ifadelerini kullandı.

'Karar henüz tarafımıza tebliğ edilmedi'

Ekşi Sözlük'ün erişim engeline ilişkin açıklaması şöyle:

"Merhaba, avukatımız ve yöneticimiz durumu takip edebilmek adına sabah saatlerinde Ankara'ya vardılar. Her ne kadar BTK yetkilileriyle görüşmek için yoğun çaba sarf etmiş olsalar da, erişim engelinin sebebine dair herhangi bir BTK yetkilisindne bilgi edinemediler.

Ancak yaptığımız sorgulama esnasında, Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliğinin 22/02/2023 tarihli ve 2023/1532 d.iş sayılı kararı ile erişim engeli kararı alındığını gördük. Karar henüz tarafımıza tebliğ edilmedi, bu sebeple karara ulaşmaya çalışıyoruz.

Yeni bir gelişme olması yada bilgi edinmemiz halinde sizlerle paylaşacağız."