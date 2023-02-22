Ekşi Sözlük'ten erişim engeli açıklaması: 'İtiraz edemiyoruz'

Türkiye'deki katılımcı sözlükler arasında en fazla toplam ve aylık tanım yapılan sitelerden biri olan Ekşi Sözlük'e erişim engeli getirildi.

Medyascope’tan Ali Deniz Çakır’a konuşan Ekşi Sözlük CEO’su Başak Purut, “BTK herhangi bir mahkeme kararı olmaksızın erişim engelleme kararı verebiliyor ama kanuna göre bu erişim engelleme kararının belirli bir içeriğe dayalı olması ve sitenin tamamını içermemesi gerekiyor” dedi.

BTK’nin konu hakkında kendilerine bir açıklama yapmadığını belirten Purut, şunları kaydetti: “Biz de kararın hangi içerikle alakalı olduğunu göremediğimiz için herhangi bir itirazda bulunamıyoruz ancak karar mahkemeye gittiğinde itirazda bulunabileceğiz.”

'Algı operasyonu yapılıyor'

Verilen kararı "sosyal medyada algı operasyonu yapılıyor" sözleriyle eleştiren Purut, “Genelde ekran görüntüsü paylaşılan içerikler, biz haberdar olduğumuz zaman anında kaldırılmış içerikler oluyor. Şikayet üzerine kaldırdığımız içerikleri sanki biz ısrarla sitede tutuyormuşuz gibi bir algı oluşturmaya çalışıyorlar" diye konuştu.