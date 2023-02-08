Kılıçdaroğlu'ndan deprem paylaşımı: Gelsinler tutuklasınlar

Kahramanmaraş Pazarcık'ta 6 Şubat saat 04.17'de 7,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Sarsıntı birçok kentte hissedildi. Çok sayıda kentte evler yıkıldı. Depremin ardından çok sayıda şiddetli artçı sarsıntı gerçekleşti. Binlerce yurttaşımız yaşamını yitirdi.

AFAD Deprem Dairesi depremin derinliğinin 7 km olarak ölçüldüğünü duyurdu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, depremin ardından sosyal medya hesabından paylaşımlar yaptı.

CHP'li belediye başkanlarının deprem bölgesindeki yaptıkları çalışmaları sosyal medya hesabından paylaşan Kılıçdaroğlu, yaptığı paylaşımlara "Arkadaşlarım limana müdahale ediyor. Binlerce TIR yardımla halkımızın yanındayız. Gelsinler tutuklasınlar. Biz bu enkazı kaldırırız" notlarını düştü.