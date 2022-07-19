Kılıçdaroğlu'ndan Danıştay'ın İstanbul Sözleşmesi kararıyla ilgili açıklama

Danıştay 10. Daire, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesi kararının iptali istemiyle açılan davaları görüşerek kararını duyurmuştu. Danıştay 10. Dairesi, İstanbul Sözleşmesi'nin feshine ilişkin 20 Mart 2021 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı'nı "hukuka uygun" bulduğunu açıklamıştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'te muhabirlerin konuya ilişkin sorularına yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, "Bu millete sözüm var, iktidar olduğumuzda, Allah'ın izniyle olacağız halkın takdiriyle, ilk bir hafta hatta 24 saat içinde İstanbul Sözleşmesi'ni tekrar yürürlüğe koyacağız" dedi.

'O mesele bitti'

Kılıçdaroğlu, KYK borçlarının faizlerinin silinmesine ilişkin soruya da, "O mesele bitti arkadaşlar. Bu ülkenin daha önemli sorunları var onlarla ilgileneceğiz. Gündemimizde yeni sorunlar var" yanıtını verdi.