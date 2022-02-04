Kılıçdaroğlu'ndan 'cumhurbaşkanı adayı tarifi': Bu ben miyim yoksa bir başkası mı bilmem ama...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tv 100 canlı yayınında Kerem Kırçuval'ın soruların yanıtlıyor.
CHP Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen yayında Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle oldu:
Samsun'dan Atatürk heykeline yapılan saldırı
"Bunlar gündemi değiştirme çabasından başka bir şey değil. Bu ülke işgal altındayken işgale direnen, sayesinde ezanlar okunan bir insana nasıl olur da bunları yaparlar? Ancak bunların hiçbir önemi yok. Halkın gündemi perişan."
İttifakın Cumhurbaşkanı adayı tarifi
Kırçuval, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı sorusunu yönelttiği Kılıçdaroğlu'na "Aslında verdiğiniz tarife bakıyorum, bu tarife uyan isim Kemal Kılıçdaroğlu, sadece ismi söylenmiyor" yorumunu yaptı. Bunun üzerine Kılıçdaroğlu şunları söyledi:
"Aslında yaptığım tanım sağduyulu insanların kabul edeceği bir tanım. Cumhurbaşkanının 84 milyonu kucaklaması, insanların inançlarına saygı duyması, günün 24 saati konuşmaması lazım. Cumhurbaşkanı devletin sigortasıdır. Siyasi partiler arasında çıkan tartışmaları çözer, TBMM'nin açılışını yapar ve o açılışta herkesi kucaklayan konuşmalar yapar. Ülkenin adaletle yönetilmesini sağlar, cumhurbaşkanı dediğiniz budur. Bu ben miyim bir başkası mı bilmem, ancak cumhurbaşkanı dediğiniz böyle olmalıdır. Cumhurbaşkanının toplumu kucaklayan ve egosu olmayan biri olması lazım. Cumhurbaşkanının gücü yönetebilmesi lazım."
Kılıçdaroğlu'nun öne çıkan diğer açıklamaları şöyle:
Ekrem İmamoğlu tartışmaları
"Erdoğan İstanbul'u kaybettiğini bir türlü içine sindiremedi. Çünkü İstanbul'un rantından yararlanıyordu. AKP'nin büyük ölçüde İBB'den beslendiğini çok iyi biliyorduk. İstanbul'u Ekrem Bey'in kazanması onlar için hazmedilmesi zor bir durum oldu.
Ekrem İmamoğlu kazanmanın ötesinde başarılı bir belediye başkanlığı performansı da sergiledi. Duran bütün metro yatırımlarının kaynağını bularak sözleşmelerini imzaladı. 10 ayrı yerde 10 ayrı metro inşaatını birden başlattı. Bunu da hazmedemediler. Yolsuzlukların da üzerine gitti.
Ekrem Bey'in üzerine baskı kurmaya çalıştılar. Ekrem Bey'in Büyükelçi ile yediği yemekten elbette haberim var, kaldı ki gidip dozerin başında mı duracak? Zaten çok iyi bir yönetim sergiliyor.
(Bahçeli'nin İmamoğlu affını istesin etsin çıkışı) Neden affını istiyor beyefendi? Ekrem Bey'i siz mi göreve getirdiniz? Buyursunlar anket yapsınlar, İstanbul halkı Ekrem Bey'i seviyor..."
'Erdoğan karşıma çıkarsa reytingi çok iyi olur'
(Adalet Bakanı'nın değişmesi) Bana gelen bilgiler gidişattan Adalet Bakanı'nın son derece rahatsız olduğu ve kendisinin artık bu görevde kalamayacağını beyan ettiği.
(Bürokratlara çağrı) Ulaştırma Bakanı açıklama yaptıktan 15 dakika sonra gerçek bilgiler bize ulaştı. Bürokratlar bilgileri ulaştırırken bakanın doğruyu söylemediğini beyan ettiler.
Devr-i Sabık ifadesini doğru bulmuyorum çünkü devletin adaletle yönetilmesi lazım. Bir yolsuzluk varsa elbette savunacağız belgeleriyle gereği yapılır. Ama bunu bir intikam duygusu ile yapmayacağız.
Erdoğan karşıma çıkarsa reytingi çok iyi olur. İstediği soruyu bana sorabilir, benim ona soracağım 5-6 soru var ve dilerse önden verebilirim.
(İYİP'ten çıkan farklı sesler) Milletvekilleri elbette kendi görüşlerini söyler, biz saygı duyarız. Kimse kimseye mahkum ve mecbur değildir, bunu ortaya koymalıyız. İttifakı oluşturan bileşenler özgür iradeleriyle hareket eder.
Uygun ortam olursa Diyarbakır Anneleri'ni ziyaret edeceğim
Millet İttifakı kendi içinde tutarlılığı olan görüş birliği sağlamış bir ittifak. Çok yakında altı lider bir araya geleceğiz.
(6 partinin çalışmaları) Henüz ortada ittifak oluşturacak bir süreç de yok. Seçim kararı alındıktan sonra ortaya çıkacak bir tablo. Bütün bu çalışmalardan sonra Millet İttifakına evrilebilir."