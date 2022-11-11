Kılıçdaroğlu'ndan Cihan Kolivar'ın ailesine 'geçmiş olsun' telefonu

"Türk milletini alenen aşağılama" suçlamasıyla gözaltına alınıp "Cumhurbaşkanına hakaret"ten tutuklanan Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar Silivri Cezaevi'ne gönderilmişti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tutuklanan Cihan Kolivar'ın ailesini arayarak geçmiş olsun dileğinde bulundu. CHP'den yapılan yazılı açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun, Kolivar'ın oğlu Kerem Kolivar'ı telefonla aradığı belirtildi.

Ne olmuştu?

Ekmek Üreticileri Sendikası Genel Başkanı Cihan Kolivar katıldığı bir televizyon programında "Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir. Bizim toplum ekmekle doyduğu için böyle 20 sene başında yöneticiler duruyor" demiş ve hakkında soruşturma başlatılarak "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılamak"tan gözaltına alınmıştı.

Kolivar hakkında gözaltı sonrası suçlama değiştirilmiş ve "Türk milletine alenen aşağılama" ile birlikte "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlaması da eklenerek tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilmişti.

Kolivar gözaltına alındıktan sonra Twitter paylaşımları dosyaya konarak "cumhurbaşkanına hakaret"ten tutuklanmıştı.