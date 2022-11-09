Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı hakkında tutuklama talebi

Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, "Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir. Bizim toplum ekmek ile doyduğu için başında 20 senedir böyle yöneticiler duruyor" demişti.

Gözaltına alınan Kolivar tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kolivar'ın sözlerinin "nefret söylemi" olduğunu belirtmiş, "Milletimizi ve ekmeği aşağılayan açıklamaları hadsizliktir. Bu şahsın milletimizi ve ekmeği aşağılamanın yanı sıra husumet siyasetinin elamanı olduğunu belli eden açıklamaları ise başlı başına nefret siyasetidir" ifadesini kullanmıştı.

Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar hakkında "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini ve Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak" suçundan resen soruşturma başlatılmıştı.