Kılıçdaroğlu'ndan 'Can Atalay' mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TİP vekili Can Atalay'ın hukuksuz şekilde cezaevinde tutulmasına ilişkin paylaşımda bulundu.

Kılıçdaroğlu, "Seçilmiş milletvekilini hukuksuzca, hakkında karar olmadan hapiste tutmak, sadece onu değil ona oy veren insanları da tutuklamaktır. Erdoğan ve onun ağzına bakıp adaletli karar almaktan korkan adaletsiz hukukçular, sizden bunun hesabını soracağım. Bu topluma daha fazla zarar vermeyin, adaletteki erozyonu durdurun. Can Atalay’ı derhal serbest bırakın" dedi.