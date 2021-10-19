Kılıçdaroğlu'ndan 'bürokrat' açıklaması

Kılıçdaroğlu, 'Devlet memurlarınıza 'görevinizi yapın' dedim. Bürokratlar emir aldık diyebilir. Yasa dışı emri yapmayacaksın. Kanun bunu söylüyor' şeklinde konuştu.

Haber Merkezi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Türkiye’nin bir değişime bir dönüşüme akılcı politikalara hiç kimsenin ötekileştirilmediği bir Türkiye’ye ihtiyacı Var. Bunun yolu beraber olacağız, engeller çıkabilir ama inançla, kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. Ta ki aydınlık, huzurlu, beraber yaşamaktan onur duyduğumuz bir Türkiye’yi yeniden inşa edinceye kadar.

'123 milyar doların 1 senti bile MB'nın kendi parası değil'

Türkiye'nin iyi yönetilmediğini herkes biliyor. Ama bu devlet bizim devletimiz. Devletin kurumlarına sahip çıkmak en çok bize yakışır. Fiyat istikrarından sorumlu kim yasaya göre Merkez Bankası. E fiyatlar durmuyor. Sorumlu kim Merkez Bankası. Niye böyle? Sıcak siyaset Merkez Bankasına müdahale ediyor. 'Banka fiyat istikrarını sağlamak için uygulayacağı para politikasını ve araçlarını doğrudan kendisi belirler' diyor. Doğrudan kendisi belirleyemiyor, Saray müdahale ediyor ve Merkez Bankası'nın sağlıklı karar almasını engelleyemiyor. Gittik Merkez Bankası'na 'bankanıza sahip çıkın' dedik.

128 milyar doları unutmadık, kimlere hangi kurdan satıldığını bilmiyoruz. Diyorlar ki MB'nın kasasında 123 milyar dolar para var ama hangi para? Başkalarının parası! O para başkasına ait bir para. 123 milyar doların 1 senti bile MB'nın kendi parası değil.

O zaman şu soruyu AK Partiye ve MHP'ye geçmişte oy veren kardeşlerimin kendisine sorması lazım; 128 milyar dolar kime gitti? Kim aldı bu parayı? Bunun satışını Merkez Bankası değil başkası yaptı. Dolar bu kadar artıyor dimi Türk Lirası karşısında. Normalde ne olması lazım? Merkez Bankası'nın müdahale etmesi dolar satması lazım. Ama satamıyor kendi parası değil ki satsın. Merkez Bankası çalışanları unutmasınlar devri iktidarımızda Millet İttifakı olarak geldiğimizde göreceksiniz Merkez Bankası'nın nasıl saat gibi çalıştığını, ekonominin nasıl düzlediğini göreceksiniz. 

'Devlet memuru ne zamandan beri çalışanlarınız oluyor?'

Bir video paylaştım. Devlet memurlarınıza 'görevinizi yapın' dedim. Siz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin memurlarısınız. Pazartesi kim yasa dışı talimat verirse orada durun ve yapmayın. Doğru söylüyorum, haklı söylüyorum değil mi?

Onlar malı götürürken bunları söyledim Saray ve şurekası baştan aşağı bunları söyledi: Vesayetmiş, darbeci zihniyetmiş. Allah akıl fikir versin. Hırsızlığa bulaşmayın dedim. Savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarmış bulunmazsanız namertsiniz. 

Saray'ın baş memuru var. Fuat Bey. Vesayet ve paralel yapı oluşturmaya çalışıyormuşum. Çalışanlarımızın diyor. Kimsin sen? Devlet memuru ne zamandan beri çalışanlarınız oluyor? Bu lafı kullandığın andan itibaren toplumu bölüyorsun. Devletin memuru milletin işini yapar. Kullandığım her cümlenin kanunda yeri vardır. 

Gideceksin Erdoğan ailesinin vakfından torpil yapacaksın, devlete yerleşeceksin. Biz bunu yapınca kıyamet kopacak. Bürokratlar emir aldık diyebilir. Yasa dışı emri yapmayacaksın. Kanun bunu söylüyor. Hiç kimseyi çalışan yasal ölçüler içinde çalışan hiç kimseyi tehdit etmek benim haddim değildir. Kim devletine ve milletine hizmet ediyorsa benim başımın üstünde yeri vardır. Ama mafyatik ilişkiler içine girenler, tehdit mi ediyorsun diyorlarsa. Evet onları tehdit ediyorum. Kimsenin kul halkını yedirmeyeceğim.

'Erdoğan ailesinin vakıfları ne kadar para topladı bilmiyoruz'

Erdoğan ailesinin vakıflarının belediyelerden, devletten, vatandaşlardan, tahsis edilen binaların kiralarından ne kadar para topladıklarını bilmiyoruz.

Mahkemelerin bağımsızlığı üzerine inşa edilen 138. madde hiçbir makam, organ, mevki yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere talimat veremez diyor. Vakıf var TÜGVA. Belediye diyor ki tahsis edilen yer amaca uygun kullanılmıyor. Mahkeme iade edeceksin diyor. İtiraz ediyor. İdare Mahkemesi de iade edeceksin diyor. Gidiyorsun teslim almaya polisler diziliyor. Devletin polisine talimat veriliyor yargı kararının uygulanmaması için. Polisler emir kulu. Sorun kimde talimatı verende. Sen hangi gücüne yetkine dayanarak yargı kararını uygulamıyorsun. Böyle bir yetkiyi sana kim verdi? Millet zenginleş, malı götür, yolsuzluk yapanları koru diye sana o yetkiyi vermedi.

'İkili bir yapı ortaya çıktı'

Neden tepki gösterdiler? Öyle ya bir video gösterdik. Çünkü onların mafyatik ilişkilerine, rant ilişkilerine çomak soktuk. Memurların uyanmasını sağladık. 'Mafyatik ilişkilere girmeyin' dedik. 'Böyle bir talimat alırsanız yapmayın' dedik onlara cesaret verdik. Cesaret verince saray ve şurekâsı kıyameti kopardılar.

Söylediğim şu; '18 Ekim 2021 tarihinden itibaren kanun dışı bir şey yapmayın. Kanun dışı işleri emir olarak telakki edemezsiniz. Siz Erdoğan ailesinin değil siz bu devletin şerefli memurlarsınız' dedim. Bundan rahatsızlık duyuyorlar. Sevgili arkadaşlar ikili bir yapı ortaya çıktı. Birincisi gerçekten devleti için çalışanlar, ikincisi memur unvanı taşıyıp saray için çalışan rantiye sınıfı uyuşturucu baronları için çalışan bir yapı. Birinci yapıya saygılıyız ikinci yapıyla da mücadelemizi sürdüreceğiz."

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