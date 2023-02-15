Kılıçdaroğlu'ndan Beşli Çete'ye: Bu akşamki bağış performansınız gözlerimi yaşarttı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Beşli Çete' olarak bilinen Cengiz Holding, Limak Holding, Kalyon Grup, Kolin Holding ve Makyol Grubu'nun televizyonda yayınlanan Kızılay ve AFAD'a bağış programına katkıları nedeniyle teşekkür etti.

Kılıçdaroğlu, "Sevgili Beşli Çeteler, bu akşamki bağış performansınız gözlerimi yaşarttı. Dekontları mutlaka saklayın; onları 418 milyar dolarlık borcunuzdan düşeceğim." şeklinde paylaşımda bulundu.

Sevgili Beşli Çeteler,

Bu akşamki bağış performansınız gözlerimi yaşarttı. Dekontları mutlaka saklayın; onları 418 milyar dolarlık borcunuzdan düşeceğim. — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) February 15, 2023

ATV, FOX, Kanal D, Kanal 7, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8, "Türkiye Tek Yürek" programı altında AFAD ve Kızılay'a yardım toplamak için ortak yayın yapıyor.

Yayın Nihat Hatipoğlu, Pelin Çift, Çağla Şıkel, Tümer Doğru, Nazlı Çelik, Acun Ilıcalı, Deniz Bayramoğlu, Didem Arslan Yılmaz moderatörlüğünde yapılıyor.

Ortak yayına AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz, Zorlu Holding CEO'su Ömer Yüngül, Avrupa Konutları Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya ve Halk Bank Genel Müdürü Osman Aslan gibi isimler de bağlandı.