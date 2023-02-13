Kılıçdaroğlu'ndan, Baykal'ın evine taziye ziyareti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önceki gün 84 yaşında hayatını kaybeden eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın evine taziye ziyaretinde bulundu.
Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile Baykal'ın Ankara Beysukent'teki evine geldi.
CHP Ankara Milletvekili Levent Gök tarafından karşılanan Kılıçdaroğlu çifti, aileye taziyelerini iletti.
Ziyaretin ardından Kılıçdaroğlu çiftini, Baykal'ın kızı Aslı Baykal ile oğlu Ataç Baykal ve partililer uğurladı.
Cenaze töreni yarın yapılacak
Deniz Baykal için ilk tören, 14 Şubat Salı günü saat 10.00'da CHP genel merkezinde düzenlenecek.
Baykal'ın naaşı, daha sonra saat 11.30'da TBMM'de düzenlenecek törenin ardından Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde kılınacak öğle namazını takiben Devlet Mezarlığı'nda toprağa verilecek.