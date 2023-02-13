CHP Sözcüsü Öztrak: ‘Asrın depremi’ diyerek ‘asrın ihaneti’nin üstünü örtemezler

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, bugün CHP Genel Merkezi’nde düzenlediği basın toplantısında, Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkıma yol açan depremler hakkında konuştu.

"Depremin geleceği belliydi. Bu kentleri depreme karşı güçlendirmek için hiçbir önlem almadılar" diyen Öztrak şu ifadeleri kullandı:

''Asrın cinayeti'nin üstünü örtemezsiniz'

"Ellerinde uygulanabilir, deprem müdahale planı olmadığı için çok kıymetli dakikaları kaybettiler. Şimdi çıkıp ‘Asrın depremi’ diyerek, neden oldukları ‘asrın cinayeti’nin, ‘Asrın ihaneti’nin üstünü örtemezler. Koca koca adamlar, Nebati Bakanıyla, Binali’siyle kameralar önünde yer kapma yarışı yaparken milletimiz enkazın altında bir başına kaldı. Bunun üstünü örtemezler. Binlerce liralık paltolarıyla, ceketleriyle, atkı ve bereleriyle, koca koca adamlar kameralar önünde tespih tanesi gibi dizildi. Üzerlerinde mont bile olmayan, ufacık depremzede çocuklarımızı kendilerine dekor yaptılar. Bundan da hiç utanmadılar. Çünkü bunlar için her şey gösteri, her şey gösteriye dâhil. Ne diyelim, o rezil imaj parlatma çabanız yerin dibine batsın."

'Nereye gitti bu paralar?'

Yaşanan bu depremin hiç kimse için sürpriz olmadığını belirten Öztrak "Bilim insanlarımız yaklaşan bu deprem için yıllardır bağıra çağıra uyardı. Mısır’daki sağır sultan bile bunu duydu. AFAD’ın namuslu bürokratları da uyardı. Bürokratlar Kahramanmaraş Pazarcık’ta olacak depremi büyüklüğüne kadar tahmin etmişler. Bunun için tatbikat ve simülasyon çalışmaları yapmışlar. İlçe ilçe, mahalle, mahalle depremden en çok etkilenecek yerleri alınması gereken tedbirleri sıraladı. İşte bu planın 43. sayfasından başlayarak bu tespitlerin hepsi var. Ve simülasyonu, 7,5 deprem büyüklüğüne göre yapmışlar.

Devletin bu ve bunun gibi raporları ortadayken sarayının altın varaklı koltuklarına yapışıp oturanlar ne yaptı? Milleti depremden korumak için hangi tedbirleri aldılar? Hiçbir tedbir almadılar. 20 yıldır ülkenin idaresindeler. Bu 20 yılda milletten; 2 trilyon 538 milyar dolar vergi topladılar. İçeriden, dışarıdan 125 milyar dolar borç aldılar. Atadan, dededen kalan malı, mülkü 63 milyar dolara satıp yediler. Toplam 2 trilyon 726 milyar dolar harcadılar. Kendilerinden önceki 57 hükümetin 79 yılda harcadığının 4 katını 20 yılda yiyip bitirdiler. 20 yıllık sürede bu kadar büyük kaynaklarla bir de değil, tam iki tane depreme dayanıklı Türkiye inşa edilirdi. Buradan soruyoruz, nereye gitti bu paralar? Saraylara, dolarlı-avrolu garantilere, ışıltılı AVM’lere ve ranta gitti" diye konuştu.

'Sarayların odaları depremzedelere tahsis edilsin'

Üniversitelerin uzaktan eğitime geçmesine tepki gösteren Öztrak "Beştepe’deki, Ahlât’taki, Marmaris’teki sarayların odaları depremzedelere tahsis edilsin. Yok bu da yetmiyorsa diyorsanız; devletin misafirhaneleri, külliyeleri, orduevleri, hâkimevleri, kamu kampları, Antalya’daki, Muğla’daki oteller bu iş için tahsis edilsin. Yeter ki üniversitelerimiz açık kalsın. Ülkemizin ufku daha fazla karartılmasın" dedi.

'Şehircilik ve Afet Yönetimi Bakanlığı kuracağız'

"Millet ittifakı olarak iş başına gelir gelmez Şehircilik ve Afet Yönetimi Bakanlığı kuracağız" diyen Öztrak "‘Kente karşı işlenen suçlar’ kavramını, hukuk sistemimize taşıyacağız. Tek merkezli, çarpık yapılaşmaya son vereceğiz. Afet yönetimini etkisizleştiren imar affı uygulamalarına son vereceğiz. Şehirlerimizin imar ve deprem eylem planlarını ivedilikle hazırlayacağız. 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanun’u yeniden ele alacağız. Ucuz ve kaliteli konut projeleriyle vatandaşlarımızın barınma sorunlarını rant odaklı değil insan odaklı çözeceğiz" diye konuştu.

Deniz Baykal'ın cenaze töreni yarın

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın cenaze programının belli olduğunu duyuran Öztrak "Yarın sabah saat 10’da CHP Genel Merkezi’nde, saat 11.30’da da TBMM’de cenaze törenleri düzenlenecek. Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılınacak. Ardından da merhum Genel Başkanımız, Devlet Mezarlığı’na defnedilecek. Bir kez daha CHP ailesine, sabır ve başsağlığı diliyoruz" dedi.

'Soylu'nun bu itirafları çok önemlidir'

Öztrak, basın toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, “AFAD’ın toplam personel sayısı 7 bin 300’dür. Takdir edilir ki 7 bin 300 personelle Türkiye’deki bu büyük afet veya herhangi bir afeti yönetmek mümkün değildir” sözlerinin anımsatılması üzerine Öztrak, şunları söyledi:

“Soylu itiraf etmiş, gerçekleri. Soylu’nun bu itirafları çok önemlidir. Sarayın bırakın büyük bir afeti, herhangi bir afeti dahi yönetemeyeceğinin açıkça ikrarıdır. Aslında bunu AFAD’ın hazırladığı Düzce ve Kahramanmaraş raporları zaten göstermektedir. O koltuklar şikayet değil icraat makamlarıdır. Yapamıyorsanız çeker gidersiniz. Yazıklar olsun.”