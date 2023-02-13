Patron örgütleri deprem bölgesinde Soylu ve Kılıçdaroğlu ile görüştü

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) ve Habitat Derneği yöneticileri, Pazarcık ve Elbistan merkezli depremlerin etkilediği bölgedeki kamu ve yerel yönetimler, patron örgütleri ve Afet Platformu çatısı altında yer alan sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle görüşmek üzere Adana, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Hatay’da temaslarda bulundu. Güncel durum ile ilgili bilgi alan heyet, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile de bir araya geldi.

ANKA'nın haberine göre bölgede yapılan ziyaretlere ve görüşmelere ilişkin TÜRKONFED'den yapılan açıklama şöyle:

"Kahramanmaraş’ta Afet Koordinasyon Merkezi ziyaret edildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüşen heyet, daha sonra iş insanlarının katkılarıyla kurulan aşevleri, depolama alanları gibi bölgeleri ziyaret etti. Buralarda görev alan sivil toplum kuruluşları ve gönüllü ekipler ile ihtiyaçlar yerinde değerlendirildi.

Heyet Hatay ziyaretinde, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Lütfü Savaş ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi. Afet Platformu çatısı altında yer alan sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle de buluşuldu.

Depremden etkilenen şehirlerdeki organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerini de ziyaret eden heyet, iş insanlarının taleplerini dinledi. Bu çerçevede heyet Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hikmet Çinçin, İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Levent Hakkı Yılmaz, Güney Anadolu Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (GÜNSİFED) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Gamze Aşnük ve üye dernek başkanlarının yanı sıra Doğu Akdeniz Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (DASİFED) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Müfit Tennioğlu, Kahramanmaraş Sanayici ve İş İnsanları Derneği (KASİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Mikail Utlu, Çukurova Genç İş İnsanları Derneği (ÇUGİDER) Başkanı Mehmet Salih Çelik ile görüştü."

TÜRKONFED'den yapılan yazılı açıklamada, gelecek günlerde Adıyaman, Malatya ve Diyarbakır illerinin de ziyaret edileceği bilgisi paylaşıldı.