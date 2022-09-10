Kılıçdaroğlu'ndan 'bakanlık' açıklaması: 'Yetkisi olmayan bir konuda açıklama yapmış'

CHP Milletvekili Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verilebilir" sözlerine dair konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Yetkisi olmayan bir konuda açıklama yapmış, kendi düşüncesini söylemiş. Burada kararı verecek olan 6’lı masadır" dediği öğrenildi.

Cumhuriyet’ten Sarp Sağkal’ın haberine göre; CHP Parti Meclisi toplantısının basına kapalı bölümünde, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin’in 'HDP’ye bakanlık verilebileceğine' yönelik açıklaması ve son dönemde '6’lı masa kendi içinde kavga ediyor' tartışmaları gündeme geldi.

Kılıçdardoğlu’nun Tekin’in açıklamalarına ilişkin olarak, “Kendisi ne 6 liderden biri, ne parti sözcüsü ne de grup başkanvekili. Yetkisi olmayan bir konuda açıklama yapmış, kendi düşüncesini söylemiş. Burada kararı verecek olan 6’lı masadır” dediği belirtildi.

Kılıçdaroğlu, 6’lı masaya ilişkin tartışmalar hakkında da, “Bunların hepsi iktidar sıkıştığı için gündem değiştirme kaynaklı yapılan haberler. Bu çabalara su taşımamak gerek. Cumhur’un bize dayattığı gündemi değil, gerçek gündemi konuşmaya devam edeceğiz” değerlendirmesini yaptı.