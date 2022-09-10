İsmail Saymaz 'görüştüler' dedi, Kılıçdaroğlu ve Akşener'in danışmanları yalanladı

CHP Milletvekili Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verilebilir" açıklamasıyla başlayan gündemin ardından konuya ilişkin tartışma devam ederken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'in sürpriz bir telefon görüşmesi yaptığı iddia edildi.

Gazeteci İsmail Saymaz, dün sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "CHP lideri Kılıçdaroğlu ile İyi Parti lideri Akşener, bugün sürpriz bir telefon görüşmesi yaptı. İki lider Gürsel Tekin’in açıklamalarıyla başlayan krize el koydu. İki lider görüşmede, ittifakta sorun olmaksızın yola devam edeceklerini söyledi" ifadelerine yer verdi.

Saymaz söz konusu açıklamasının ardından, görüşmenin, Kılıçdaroğlu ve Akşener'in danışmanları tarafından yalandığını belirterek özür diledi.

Saymaz'ın açıklaması şöyle:

"Düzeltme ve özür: CHP ve İyi Parti liderlerinin danışmanları ile konuştum. 'Kılıçdaroğlu ile Akşener arasında görüşme olmadı' dediler. Yetkili bir kişi olan kaynağım iddiasının arkasında olduğunu söylese de danışmanlar tarafından yalanlandığı için haberi çekiyor ve özür diliyorum."