'HDP'ye bakanlık verilebilir' diyen CHP'li vekilden İYİP'e: 'Susuyoruz ama koyun değiliz'

CHP Milletvekili Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verilebilir" sözlerine dair açıklamada bulunan İYİP Genel Başkanı Meral Akşener "HDP’nin olduğu masada biz olmayız" demiş, CHP ise "Gürsel Tekin'in kendi açıklamalarıdır" değerlendirmesini yapmıştı.

Medya Radar'ın haberine göre; Tekin, İYİP tarafından gelen tepkilerle ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Tekin, "HDP'ye meclis başkanlığı veriyorsunuz, bakanlığa gelince mi iş değişiyor. Başkanlık, bakanlıktan daha mı küçük bir makam. Süreç sağlıklı gitsin diye susuyoruz ama koyun değiliz" dedi.

'1 yıl önceki seçimlerde diyecektiniz'

Kendisine tepki gösteren İYİP'lilere, HDP'li meclis başkanvekilinin de olduğu oylamayı hatırlatan Tekin, şöyle konuştu:

"TBMM Başkanvekilliği bakanlıktan önemsiz mi sizce? 1 yıl önceki seçimlerde diyecektiniz ki 'Hayır kardeşim bizim hassasiyetimiz var. Biz asla Meclis Başkanı, Asla grup başkanı, asla idare amiri olarak sizi kabul etmiyoruz. Oy vermeyeceğiz' deselerdi."

'Başkanımızı hedef alan birçok açıklama yaptılar'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır ziyaretinde "Demokrasinin yolu Diyarbakır'dan geçer" sözlerine İYİ Parti'den gelen tepkiler hakkında da açıklamada bulunan Tekin, "Genel başkanımızı hedef alan birçok açıklama yaptılar. İyi Parti Grup Başkanı yanıt verdi, o partiyi temsil eder. Bunların tamamını hoşgörü ile karşıladık. Evet, suskunuz ama koyun değiliz. Neden? Bu süreç sağlıklı gitsin diye" dedi.