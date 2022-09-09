HDP'ye bakanlık konusunda Kılıçdaroğlu'ndan ilk mesaj

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, CHP'li Gürsel Tekin'in başlattığı ve İYİP'le krize neden olan 'HDP'ye bakanlık verilebilir' sözlerine tepki gösterdi.

Hürriyet'ten Abdulkadir Selvi'nin köşe yazısında aktardığı iddiaya göre, Kılıçdaroğlu, HDP’nin Millet İttifakı’nın ortağı olmadığını belirterek, “HDP, Millet İttifakı’nın parçası değil. Bu durumda HDP’ye ne bakanlığı verilecek? Bizim mükellefiyetimiz Millet İttifakı’nın ortağı olan İYİ Parti’ye, Saadet Partisi ve Demokrat Parti’ye. HDP’ye karşı bir mükellefiyetimiz yoktur” dedi.