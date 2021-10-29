Kılıçdaroğlu'ndan 'Anıtkabir' tepkisi: Tarihinde bir ilk

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'de düzenlenen törenleri izlemek isteyen Cumhuriyet, Fox TV ve Anka Haber Ajansı çalışanları engellenmişti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, muhabirlerin Anıtkabir'e alınmamasına tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu, "Şahıs ve iletişim şürekası, Anıtkabir’de akreditasyon uygulamış, bazı gazeteciler Anıtkabir’e alınmamış. Anıtkabir tarihinde bir ilk. Orada bu milletin yiğidi, aslanı yatıyor! Her gün yeni bir tuhaflık. Gerçi deve de 'Nerem doğru ki' diyor atasözümüzde…" paylaşımını yaptı.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu da muhabirlerin engellenmesini kınamıştı.