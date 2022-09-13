Kılıçdaroğlu'ndan 'Altılı masanın altında başka parti var mı?' sorusuna yanıt

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Sakarya'da düzenlenen grup toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, altılı masa hakkında eleştirileri de yanıtladı.

"Altılı masanın HDP ile kamuoyuna açıklanmayan bir birliktelik kurdukları" iddialarına yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Altı partinin liderleri demokrasi, Türkiye’nin huzuru, Türkiye’nin üretmesi gerektiği konusunda anlaştık. Türkiye’de devletinde liyakatin ve adaletin olması gerektiği konusunda anlaştık. Her birimiz tek tek Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bozulan çarklarını yeniden onaracağız. O çarklar zamanı doğru gösteren bir saat gibi çalışacak. ‘Altında başka parti var mı?’ diye sorarlar… Bunların tamamı açık ve net söylüyorum safsata" ifadelerini kullandı.

GerçekGündem'in haberine göre, Kılıçdaroğlu'nun açıklamasından satır başları şöyle: