Kılıçdaroğlu'ndan 'Altılı masanın altında başka parti var mı?' sorusuna yanıt

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Sakarya'da düzenlenen grup toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, altılı masa hakkında eleştirileri de yanıtladı.
"Altılı masanın HDP ile kamuoyuna açıklanmayan bir birliktelik kurdukları" iddialarına yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Altı partinin liderleri demokrasi, Türkiye’nin huzuru, Türkiye’nin üretmesi gerektiği konusunda anlaştık. Türkiye’de devletinde liyakatin ve adaletin olması gerektiği konusunda anlaştık. Her birimiz tek tek Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bozulan çarklarını yeniden onaracağız. O çarklar zamanı doğru gösteren bir saat gibi çalışacak. ‘Altında başka parti var mı?’ diye sorarlar… Bunların tamamı açık ve net söylüyorum safsata" ifadelerini kullandı.
GerçekGündem'in haberine göre, Kılıçdaroğlu'nun açıklamasından satır başları şöyle:
- "Havai fişek fabrikasında mağdur olan ailelerin yanına gittim. Fabrikada çalışan 7 kişi hayatını kaybetti, 128 kişi yaralandı. Aileleri ziyaret ettim. Onlar adalet istiyorlar. Ailelere söyledim: Sonuna kadar yanınızdayız. Havai fişek fabrikasında denetimi yapmayanların, sorumluları yargıdan kaçıranların iktidara geldiğimizde burnundan fitil fitil getireceğiz.
- Fındık üretiminde üçüncü. Ferrero diye bir İtalyan şirketi geldi fındık bahçeleri satın alıyor fındık taban fiyatını belirliyor. Yani tekel konumunda. Tekelleri kırmak bu kardeşinizin görevidir.
- Asla çiftçinin zarar edeceği bir modele izin vermeyeceğiz. Ziraat Odaları, Tarım birlikleri dernekler, esnaf kefalet, atarım kredi kooperatifi kim olursa, istediğini üret, formülümüz gayet açık ve net; maliyet artı makul kâr eşittir taban fiyat olacak. Bütün çiftçi kardeşlerim bu formülü ezberlemesini isterim. Hiçbir çiftçi ektiği ürün dolayısıyla asla ama asla bu topraklarda zarar etmeyecek.
- Kişi emekli oluncaya kadar emekli oluyor ama maaş alamıyor. Eğer çalışırsa emekli aylığı düşüyor. Buna da reform dediler. EYT'li çalışmak istese de çalışmak istemiyor. Çalışırsa maaşı düşecek. Onu çözeceğim.
- 1 yılda yurt sorununu çözeceğiz. Birer, üçer kişilik odalar, interneti, çalışma alanları olacak. Gençler üniversiteyi kazandığında oğlum-kızım nerede kalacak diye bir endişe duymayacak.
- Bu ülkenin kaderini değiştirecek olan sizlersiniz. 7,5 milyon genç sandığa gidecek oy kullanacak, 7,5 milyon genç bu ülkeye demokrasiyi mutlaka getirecek. Sizin bütün hayalleriniz benim hedefim olacaktır.
- 5 model tank ürettik. Tank ürettik ya birisinin hoşuna gitmedi. Ethem Sancak'a verdi. Ethem Sancak da dedi ki 'Param yok'. Katar'ı ortak ettiler. Açık ve net söylüyorum. Bir hafta içinde tank-palet fabrikasını alıp şanlı ordumuza aynen iade edeceğim.
- Bizim milliyetçiliğimiz sorgulanamaz. Mustafa Kemal'in Ecevit'in yolundan ilerliyoruz. Kıbrıs'ta Beşparmak Dağları'na gideceksiniz bizim milliyetçiliğimizi göreceksiniz. 'Gidiyor, gideceğim' denmez, Ecevit ne dedi 'Ordumuz Kıbrıs'tadır' dedi. O adalar işgal edildiğinde dedim, tık çıkmadı. Şimdi gündem ekonomi, millet perişan ya 'Yok gelirim', 'Yok yarın sabah giderim'. Davetiye mi bekliyorsun, gideceksen gidersin. Gündemde ekonomi var, o "bir gece ansızın gelirim" diyor. Yüreğin varsa gidersin kardeşim."