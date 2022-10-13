Kılıçdaroğlu’ndan AKP'ye katılan Mehmet Ali Çelebi’ye ilişkin ilk açıklama

İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi’nin AKP’ye geçmesi Kılıçdaroğlu'nun ABD seyahatinin gündemine girdi.

Halktv'den İsmail Saymaz, Kılıçdaroğlu'nun bu karara ilişkin yorumunu köşesinden aktardı:

Kılıçdaroğlu’na, KKTC Büyükelçisi olarak atanan eski Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ile Çelebi’nin cezaevinde nikah şahidi olduğunu hatırlattım.

Gülümsedi.

Çelebi’nin tahliye olduktan sonra düğününe katıldığını, ailesini tanıdığını söyledi. Cezaevi sürecinin Çelebi’nin ruh dünyasında etkiler bırakmış olabileceğini anlattı.

Şaşkınlığını hiç saklamadı.

“Bu kadar savrulma olmaz ki” dedi.