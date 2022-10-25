Kılıçdaroğlu'ndan AKP'li Mahir Ünal'a: Bu anlayış SADAT kafasıdır

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin Meclis’teki grup toplantısında konuştu.

Bartın'daki maden faciası ile ilgili konuşan Kılıçdaroğlu, "41 insanın hayatına mal oldu hâlâ ortada bir sorumlu yok. Soma'da olduğu gibi kapatmak istiyorlar" dedi.

Kılıçdaroğlu, Cumhuriyeti hedef alan AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal’a da tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, "Yuh çekmeyin, sizin nefesinize yazık, tarih bilmiyorlar, hurafelerle tarih öğrenilmez. Bu anlayış SADAT kafasıdır. Senin diline hakaret eden bir adamla senin ne işin var" ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"İstanbul Barosu seçimleri yapıldı, ilk kez bir kadın İstanbul Baro Başkanı oldu. Filiz Faraç. Kendisini kutladım ama önemli olan şu bütün CHP'nin kendisini kutladığını ifade etmek için de buradan tekrar kendisini kutluyorum.

Demokrasi tarihimizin onurlu bir sayfası olan Gezi'ye selam göndermek burada benim boynumun borcudur.

Amasra'da facia oldu. 41 kişi hayatını kaybetti. 41 kişinin hesabını kim verecek? Asıl fail belli değil. Bu konuda bir rapor hazırladık. Madenlerdeki faciaları artıran nedenlerin başında havalandırma sistemi geliyor. 41 aileye de Amasralılara da benim sözüm var. Bunların hesabını mutlaka soracağız.

Sivas'taki demir çelik fabrikasını mafyaya teslim ettiler. Mafyaya teslim ettikleri fabrikaya el koyacağım. Sivas belediye başkanlığını bize verin en geç 5 yıl içinde büyükşehir belediye başkanlığı haline getireceğiz. En çok Sivaslı Sivas dışında yaşıyor."