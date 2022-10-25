Akşener sert eleştirdi: Masaya davet ettiniz geldik, sağcı istemiyorsanız etmeyin kardeşim

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener Halktv'de İsmail Küçükkaya'nın konuğu oldu.

Akşener'de gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunurken "Benim Cumhurbaşkanı adayımızda olmazsa olmaz dediğim özellik "kazanması'. Bu vasıflara uyan pek çok insan var. Ama 'kazanmak' önemli. Henüz masada o noktaya gelmedik" sözlerini tekrarladı.

Akşener, İsmail Küçükkaya'nın "Psikolojik üstünlüğü kayıp mı ettiniz?" sorusuna "Doğrudur. Algılar olgular bunu sağlar. Şöyle bir şey oldu, dürüstçe konuşalım: Bir anda aldık gittik, oldubittiye döndü iş. Dikkatli bir dil kullanmaya çalışıyorum ama herkes üzerine alınsın. Bir şımarıklık çöktü ama siyasilere değil. Genellikle CHP'yi destekleyen ve onu tanzim etmeye çalışan insanlarda... Sağcılar diye bir kavram çıktı. Masada bulunalım, iktidarı kazanalım ama tamamını CHP tanzim etsin. Solcular ve sağcılar diye bir şey çıktı, o muhtemelen birçok insanı etkiledi... İpin ucu kaçtı. Gazetecilik yapan insanlar olmayan şeyleri söylediğinde incinir insanlar. Masaya davet ettiniz geldik. Sağcı istemiyorsanız etmeyin kardeşim. Problem yok biz bunları anlıyoruz ama sonuçları itibariyle bu zararı herkes görür. Kazanılamadığı taktirde bu zararı herkes görür" sözleriyle tepki gösterdi.