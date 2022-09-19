Kılıçdaroğlu'ndan afiş önünde fotoğraf: 'Ucuz provokasyonlar'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Elazığ’da yapacağı grup toplantısı öncesinde kentteki billboardlara, Kılıçdaroğlu’nu ve bazı CHP'lileri hedef alan afişler asılmıştı.

Elazığ'a gittiğinde altında kendi imzasının bulunduğu "Selahattin Demirtaş'ın göğsüne şeref madalyası takacağım" yazılı bir billboardun önünde fotoğraf çektiren Kılıçdaroğlu, söz konusu fotoğrafı sosyal medya üzerinden paylaştı.

Kılıçdaroğlu fotoğrafı şu açıklama ile paylaştı:

"Bay Kemal’in şehre ziyaretini provoke etmek için, her yeri bunlarla donatmışlar. İnanın genelde hiç umursamam Saray provokasyonlarını; ancak üzücü olan şey şu ki, bu ucuz provokasyonlar yapılırken, yurttaşlarımızın kırılan kalplerinin ne olacağını kimse düşünmüyor.

Ne uğruna yapıyorsunuz bunları? Biraz daha çalmak çırpmak için. Yurttaşlarımıza hakaretler etmeye, ayrıştırmaya değer mi ey saray? Gözünüz ne zaman doyacak sizin?

Üç günlük, hepimizin ancak biçare olduğu bu dünyada, bu kavga hiç mi bitmesin istiyorsunuz?

'İnadına helalleşeceğiz'

Sizinle bizim aramızda bir temel fark var. Biz vatanseveriz, siz ise oy için her bir şeyin mübah olduğunu düşünen fırsatçılar. Vatanseverler oy için ülkesinin insanını devletine küstürmez. Neyleyim o oyları? Batsın bu ayrımcılık! Batsın bu diliniz!

Biz barışacağız. Vallahi de billahi de barışacağız! İnadına can cana, yan yana olacağız. Başaracağız biz bunu. Bize nasip olacak göreceksiniz. İnadına et ile tırnak olmaya devam edeceğiz. İnadına helalleşeceğiz. İnadına hep beraber, hep beraber."