Kılıçdaroğlu: Coğrafyamızın neresinde kim haksızlığa uğradıysa bana başvuracak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adıyaman Şambayat'ta konuştu.

Kılıçdaroğlu, “Siyaset toplumu ayrıştırmak için yapılmaz. Siyaset toplumun kucaklaşması için yapılır. Siyaset zenginleşmek için yapılmaz, vatandaş zenginleşsin diye yapılır. Siyaset halka hesap vermektir. Halka hesap siyaset vermeyen siyaset karanlık odaklara hizmet verir demek. Siyaseti böyle görüyorum. Siyaset, kadın - erkek eşitliği demektir. Kadınlara haklarını teslim etmek demektir. Siyaset belediye başkanının hizmet etmesi demektir. Biz de elimizden gelen her türlü desteği belediye başkanımıza veriyoruz" şeklinde konuştu.

Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

"Adıyaman’ın tütünü, fıstığını, çalışkan insanı, bademini de biliyorum. Ama Adıyaman’dan istediğimiz oyu alamadık, bir milletvekilimiz var. Gece - gündüz çalışıyor ama bir milletvekili bize yetmez. Daha fazla milletvekiline ihtiyaç var. Bizler altılı masanın liderleri olarak bizler Türkiye’yi huzura kavuşturmak istiyoruz. 6 lider bir aradayız, bu ülkeye demokrasiyi getireceğiz. Hiç kimsenin en ufak endişesi olmasın. Huzur içinde olun, asla umutsuzluğa kapılmayın. Türkiye’yi büyüteceğiz. Türkiye’de herkes kucaklaşacak. Bunun için sizin bize katılmanız gerekiyor. Geçmişte CHP’ye sempati duymayanlar olabilir, eksiğimiz vardır. Biz de yanlışlarımızla yüzleşiyoruz, bizim de eksikliklerimiz varsa onları gidermeye çalışıyoruz.

Yeni bir iklimi Türkiye’ye getirmek istiyoruz. Her evde bereket, her ailede huzur olsun istiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti devletinde her ailenin asgari bir gelir güvencesi olsun, hiçbir çocuk yatağa aç girm sin dedik. Bunun mücadelesini veriyoruz ve yapacağız göreceksiniz. Parayı nereden bulacaksınız diye soruyorlar, bu bir siyasi tercihtir. Parayı beşli çeteye mi vatandaşa mı vereceksin? Biz beşli çeteye değil vatandaşa hizmet edeceğiz.

'Beşli çeteden paraları söke söke, hukuk içinde alacağız'

Beşli çeteden paraları söke söke, hukuk içinde alacağız. Milletin hakkını, hukukunu millete teslim edeceğiz. Ne olursa olsun takdir millete aittir. Milletin her ferdine saygı duymak bizim görevimizdir. Bize oy versin, vermesin 85 milyona hizmet götürmek bizim görevimizdir.

Biz onlar gibi değiliz, biz toplumu ayırmıyoruz, bölmüyoruz. Herkesin kimliğine, inancına, yaşam tarzına biz saygı gösteririz. Biz CHP’yiz, halkın partisiyiz, halk için mücadele ediyoruz. Sizden tek isteğim var. Sakın umutsuzluğa kapılmayın. Kaynakların adaletli dağıtılması lazım. Devletin dini adalettir. Adaleti mutlaka sağlayacağız. Haksızlıklar karşısında susmayacağız. Coğrafyamızın neresinde kim haksızlığa uğradıysa bana başvuracak, bütün haksızlıkları bitireceğim. Bu ülkeye adaleti ya getireceğim, ya getireceğim."