Kılıçdaroğlu'ndan adaylık yanıtı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 6'lı masanın bir sonraki toplantısında adaylığını masaya getireceği öne sürülmüştü.

Habertürk'ten Muharrem Sarıkaya, Kılıçdaroğlu'yla konuya ilişkin yaptığı görüşmeyi aktardı, iddiaları yalanladığını dile getirdi:

"Meclis’te sohbet ederken bir süredir kulislerde dolaşan “İYİ Parti’nin ev sahipliğindeki 6’lı masa toplantısında aday olacağını dile getirecek” yönündeki iddiaları anımsattım.

Daha sözümü bitirmeden ciddileşti, her zaman bildik o cümlesi de ardından geldi:

“Yok efendim böyle bir şey…”

Liderler olarak seçim tarihi açıklanana kadar adaylık konusuna girmeme konusunda aldıkları karara dikkat çekip devamını getirdi:

“Benim adaylık açıklayacağım diye bir şey yok… Baştan alınmış bir kararımız var. Ne dediysek o… Kuralları baştan koyduk. Onlardan sapma olmadan da devam ediyoruz…”