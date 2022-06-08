Barış Pehlivan’dan Soylu’ya zor soru: Soylu ses çıkaracak mı?

Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan, uyuşturucu ticareti yaptığı belirtilen bir suç örgütü üyesinin adli kontrolle serbest bırakılmasını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya sordu; “Zamanında verilen yargı kararlarına karşı eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile açık polemiğe giren Bakan Soylu yine ses çıkarır mı? Yoksa birilerinin derdi aslında ‘metamfetamini mağlup etmek’ değil mi?” ifadelerini kullandı.

Kamuoyuna “Suç örgütü lideri Fırat Delibaş’ın ikinci adamı M.D. yakalandı!” şeklinde duyurulan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınanların adli kontrolle serbest bırakılmasına dikkati çeken Pehlivan, “Evet, yanlış okumadınız. Bir suç örgütü üyesi yaklaşık 5 milyon lira değerinde metamfetaminle yakalanıyor ama serbest bırakılıyor” diye yazdı.

Soylu’nun geçen ay düzenlenen Uyuşturucu ve NARKO Terörle Mücadele Toplantısı’nda, “Metamfetaminle mücadelemizi güçlü şekilde yapar ve yenersek Türkiye, dünyada uyuşturucuya bağlı ölümler konusunda en az ölümü yaşayacak ülke olacak. Bunu başarabilir miyiz, başarırız. Buradaki dert, metamfetamini mağlup etmektir” ifadelerini kullandığını hatırlatan Pehlivan şunları kaydetti:

"Sadece son üç haftada olanlara bakarak soruyorum: Zamanında verilen yargı kararlarına karşı eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile açık polemiğe giren Bakan Soylu yine ses çıkarır mı? Yoksa birilerinin derdi aslında 'metamfetamini mağlup etmek' değil mi?"