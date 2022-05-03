Kılıçdaroğlu'ndan Abdullah Gül'e bayram telefonu 

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, eski cumhurbaşkanları Ahmet Necdet Sezer ve Abdullah Gül ile yedi siyasi parti liderini aradı.

Haber Merkezi

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu siyasileri arayarak Ramazan Bayramı için tebriklerde bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun aradığı isimler arasında; 10'uncu Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile TİP Genel Başkanı Erkan Baş yer aldı. 

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