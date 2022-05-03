Cezaevinden çıkan eski Tuğgeneral 15 Temmuz'u anlattı: 'Seninle sabah görüşeceğiz'

15 Temmuz darbe girişiminin ardından tutuklanan ve yaklaşık 6 yıl sonra tahliye olan eski Tuğgeneral Nihayet Ünlü, darbe girişimi sırasında yaşadıklarını anlattı.

Odatv'nin haberine göre, 15 Temmuz 2016 saat 00.00’da yıllık izni başlayacak olan Ünlü, 22.42’de Edremit 19'uncu Motorlu Piyade Tugay Komutanlığı nöbetçi Amiri'nin aramasıyla birlikte saat 23.35’te Komutanlığa ulaştı.

Ünlü darbe girişimi sırasında yaşadıklarını şöyle anlattı:

'Seninle sabah görüşeceğiz'

“Tabur komutanlarına Ordu Komutanı Abdullah Recep ile görüştüğümü ve kesinlikle dışarı çıkılmayacağı talimatını saat 00.05’te verdim. Ordu Komutanlığının darbe karşıtı resmi emri Tugay karargâhına 03.39’da geldi. Emir gelir gelmez yazılı olarak da tüm bağlı birliklere bizzat kendim geçtim. 04.50’de Ege Ordu Karargâhı Kurmayı Başkanı darbeci eski Tümgeneral Memduh Hakbilen aradı. Bergama Tank Tabur Görev Kuvveti’nin İzmir’e intikal emrini verdi.

“Memduh Hakbilen’e ‘Ordu Komutanı sizin gibi düşünmüyor. Birliklerden çıkış emri olmayacak’ yanıtını verdim. Ege’de darbeye katılan en yüksek rütbeli FETÖ’cü general emri tekrarladı: ‘Ordu komutanı Ankara’dan gelen emirleri dinlemiyor. Birliklere çıkış emri verin!’

Hakbilen’e tekrar ‘Biz Ege Ordu Komutanı’na bağlıyız ve birlikleri dışarı çıkarmayacağız’ dedim. Sabaha karşı 05.00 sularında Memduh Hakbilen yeniden arayarak ‘Emri verdin mi askerler çıkıyor mu?’ diye sordu. ‘Hayır’ dedim. ‘Derhal emir ver’ dedi. ‘Ordu komutanı ile görüştüm ve bu emri vermeyeceğim’ diye tekrarladım. ‘Ordu Komutanı Ankara’dan gelen mesajları dinlemiyor. Seninle sabah görüşeceğiz’ dedi.

'Bu emri de dikkate almadık'

Kara Kuvvetleri Harekât Merkezi’nden o sırada ‘Ege Ordu Komutanlığı’nı dikkate almayın. Buradan gelen emirlere uyun’ diye sözde sıkıyönetim mesajı geldi. Mesajın altında darbeci Erhan Caha imzası bulunuyordu. Bu emri de dikkate almadık. Ege Ordu Komutanlığı’na bağlılığımızı bildirdik.

Saat 05.30’da İzmir Kara Havacılık Okulu’ndaki 3 helikopterin olmadığı haberi geldi. Memduh Hakbilen’in ‘Sabah görüşeceğiz’ tehdidi aklıma geldi. Helikopterlerin Tugaya gelme ihtimali üzerine makineli tüfekleri bir saldırıya karşı hazırlattım. Edremit, Burhaniye, Ayvalık ve Bergama’da tek bir asker dışarıya çıkmadı. Tugayda hiçbir harekât olmadığını saat 06.00 sularında Ordu Komutanına bildirdim."

6 yıl tutuklu kaldı

Ünlü, sıkıyönetim direktifinde görevinin karşısında “devam” yazdığı için 18 Temmuz’da tutuklanarak Balıkesir Kepsut Cezaevi’ne gönderildi. 28 Eylül 2016’da Bandırma, 20 Ocak 2017’de Aliağa Cezaevi’ne nakledildi. Aralık 2019’da istinaf savcısı beraatını istedi. Mahkeme tarafından ağırlaştırılmış müebbet cezası onandı. Yargıtay, temyiz edilen kararı 31 Mart'ta bozdu ve Ünlü'nün tahliyesine karar verdi.