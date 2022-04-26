AKP'li Turan: Bizi Gezi iddiası, 15 Temmuz iddiası durduramadı, sen mi durduracaksın

AKP'li Bülent Turan, TBMM’de basın toplantısı düzenleyerek, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Turan, Gezi davası kararını değerlendirerek, "Dün bir mahkeme sonuçlandı. Yargı safhası devam eden süreç. Hukukun üstünlüğüne inanan insanlarız. Adaleti kendimiz için değil herkes için isteyen insanlarız. Karar hoşumuza gitmese de saygıda kusur etmeyen insanlarız. Karara katılmadığımız, eleştirilerimiz olmuştur; ama ağzımızdan salyalar çıkarırcasına bağırıp hakimleri, savcıları, cumhurbaşkanını tehdit eden dili şimdiye kadar tercih etmedik" diye konuştu.

Turan, CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel’in açıklamalarına ilişkin, "O, televizyon görüntülerinde kendisini izlesin, utanır. Sözün ne olduğundan başka o tarzın kimseye faydasının olmadığı kanaatindeyim. Kaldı ki biz kimin ne olduğunu biliyoruz. Sen git ağa baban gelsin. Bizi Gezi iddiası, 17 Aralık iddiası, 27 Nisan iddiası, 15 Temmuz iddiası durduramadı. Sen mi durduracaksın? Senden mi korkacağız? Biz sizin tarihinizi biliyoruz. Hukuk bilmiyorsun, hakim değilsin, savcı değilsin. Bu davaların belgeleri, ifadeleri, araştırmaları var. Hiçbirine hakim olmadan hakimlerimizi bu kadar tahkir eden, dahası Cumhurbaşkanımızın talimatıyla verilen bir kararmış diye izam eden bir dil aşağılık dildir. Devlete hakaret eden, cumhurbaşkanını tehdit eden, savcıları olağanüstü ifadelerle tahkir eden bir CHP, bir HDP yarışı izledik. HDP ile CHP’nin hakaret yarışına girdiği mahkeme önündeki tiyatroda içeride malum ülkelerin büyükelçileri var. Tablo ortada" ifadesini kullandı.