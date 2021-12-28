Kılıçdaroğlu'ndan Abdullah Gül açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazetelerin Ankara temsilcileriyle ve yazarlarla bir araya geldi, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Korkusuz yazarı Ahmet Takan, görüşmede öne çıkan iki başlığı köşesine taşıdı.

Takan'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: İlk 10 dakikada onu dağıtırım

Kılıçdaroğlu “biz pop star seçmeyeceğiz” dedi. Kemal Kılıçdaroğlu, Tayyip Erdoğan’a, “A haberde karşıma çıksın” davetini yinelerken esaslı bir meydan okumada bulundu; “İlk 10 dakikada onu dağıtırım. Sinirlerini bozarım”… CHP liderinin son açıklamaları yeni tartışmalara yol açacak nitelikte…

'Gül defteri bir daha açılmamak üzere kapatmış oldu'

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’a “aday olma” dediği yönündeki iddialar da soruldu. Kılıçdaroğlu, iddiaları net bir dille yalanladı. “Cumhurbaşkanı adayı devleti bilen, tanıyan kişi olacak” tarifinden Abdullah Gül’ü mü kast ediyordu Kılıçdaroğlu?.. CHP lideri, “Abdullah Gül’ü herhangi bir yerde ne konuştuk ne telaffuz ettik. Etrafta devleti bilen, tanıyan binlerce kişi var” diyerek o defteri bir daha açılmamak üzere kapatmış oldu.