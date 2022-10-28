Kılıçdaroğlu'ndan 29 Ekim mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet’in 100’üncü yılında yapılacak genel seçimleri işaret ederek, “Cumhuriyetimizin 100. yaşı, gerçek vatanseverlerin, gerçek demokratların iktidarında kutlanacaktır” dedi.

Kılıçdaroğlu’nun mesajı şöyle:

“Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün gençlik düşü, millet egemenliğinin nişanesi güzel Cumhuriyetimizin 99. yaşı kutlu olsun.

Özgürlük ve bağımsızlığı karakteri kabul eden Atatürk’ün liderliğinde milletimiz, eşsiz bir mücadele ile kazandığı bağımsızlığını, yine eşsiz bir irade ile millet egemenliğine emanet etmiştir. Cumhuriyet’i kuran kadroların bugünkü mirasçıları olarak görevimiz, güzel Cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandırmaktır. Büyük bir inanç ve kararlılıkla söylüyorum ki; Cumhuriyetimizin 100. yaşı, gerçek vatanseverlerin, gerçek demokratların iktidarında kutlanacaktır. Milletimiz müsterih olsun, ülkemizi bu darboğazdan el ele, omuz omuza çıkaracağız. Demokratik, laik ve sosyal hukuk devletimizi, demokrasi ile taçlandıracağız.

Bu duygu ve inançla 99. yaşını kutladığımız Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve terörle mücadelede şehit olan kahramanlarımızı rahmetle anıyorum. Gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Doğum günün kutlu olsun Türkiye."