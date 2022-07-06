Kılıçdaroğlu'ndan 24 Temmuz'da miting kararı

CHP MYK'sı önceki gün Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Cumhuriyet'ten Sarp Sağkal'ın haberine göre, toplantıda Meclis'in tatile girmesiyle saha çalışmalarının artırılması kararı alındı.

Meclis’in kapalı olduğu süreçte Kılıçdaroğlu, 18 Temmuz’dan sonra her salı farklı bir ile giderek, saat 13.30’daki grup toplantılarını partili milletvekillerinin de katılımıyla Meclis açıkmış gibi sürdürecek.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun Mersin’de başlattığı ve İstanbul’da sürdürdüğü "Milletin Sesi" mitinglerine de 24 Temmuz’da Balıkesir’de devam edeceği öğrenildi.