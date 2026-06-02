Kılıçdaroğlu’na yakın isimden İmamoğlu ekibine ‘Parti kurun’ çıkışı

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CHP’de Kılıçdaroğlu’na yakın isimler, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel yönetimini hedef almaya devam ediyor.

Ali Haydar Fırat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada CHP lideri Özgür Özel’e seslenerek “Sayın Özgür Özel bir an önce tarihi sorumluluğunun farkına varmalıdır” dedi.

Fırat, “Paralel bir parti yapılanması olmaz, kabul edilmez. Elbette yeni bir siyasi parti kurmak, başka bir yerde siyaset yapmak demokratik haktır. Ancak bu süreçte partimizin yıpratılmasına izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Açıklamasında Ekrem İmamoğlu’nu da hedef alan Fırat, “Cumhuriyet Halk Partisi’ni Sayın Ekrem İmamoğlu’nun siyasi kariyerine kurban etmeye kimsenin gücü yetmeyecektir” dedi.

Kurultay çıkışı: ‘PM’nin yarısı İmamoğlu tarafından belirlendi’

Fırat, kurultay çağrısı yapan isimlere de tepki gösterdi.

Son kurultayda Parti Meclisi’nin yarısının “tek başına Ekrem İmamoğlu tarafından belirlendiğini” öne süren Fırat, bunun “demokratik değerler” ve “temsilde adalet” ile nasıl bağdaştırıldığını sordu.

Fırat, Özgür Özel’in iradesinde yapılan bütün kurultaylarda İmamoğlu’nun “her defasında daha güçlü çıktığını” ve “tek belirleyici” haline geldiğini savunarak, parti iradesine sahip çıkılmadığını ileri sürdü.