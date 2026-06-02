Gürsel Tekin: Son 3 yılda 29 bin üye partiden ayrıldı, hepsini CHP'ye tekrar kazandıracağım

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AKP kararıyla 2,5 yıl sonra CHP koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu 3 gün önce CHP Genel Merkezi'nde "bayramlaşma" töreninde konuştu. Kılıçdaroğlu'nun dikkat çeken açıklamaları yanında törene katılan isimler de gündem oldu.

Bu isimlerden biri de kayyım Gürsel Tekin'di. Tekin yandaş Sabah gazetesine konuştu.

'CHP İstanbul İl Başkanlığı görevime devam ediyorum'

Haberde "CHP İstanbul İl Başkanı" olarak nitelendirilen Gürsel Tekin, CHP İstanbul İl Başkanlığı görevine devam ettiğini söyledi. Tekin, "Genel merkezdeki programa tüm partililerimiz gönüllü olarak katılım sağladı. Beklentimizin üzerinde bir katılım oldu. Kendi emekleriyle, kendi imkanlarıyla Ankara'ya gelerek çok değerli bir dayanışma örneği sergilediler. Tüm partililerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

'Olağanüstü bir ilgi var' iddiası

Siyasetin sosyal medya üzerinden dizayn edilemeyeceğini belirten Tekin, "Ben her gün sahadayım. Vatandaşla iç içeyim. Olağanüstü bir ilgi var. Sahayı, sokağı bilmeyen bazı siyasetçiler bana bu konuda sorular soruyorlar. İstanbul'da lokasyonu kendileri belirlesin, Sultanbeyli'den Silivri'ye kadar gidelim, konuşalım halkla. Biz hiçbir zaman seçimden seçime sahada olmadık. Halk yanımızda. Bizim yanımızda olmayan kesim trol çeteleri. Onlar da olmasın zaten. Seçimler sosyal medyada retweet yaparak kazanılmıyor. Önemli olan vatandaşın derdiyle dertlenebilmek, ona çözüm üretebilmek" iddiasında bulundu.

'Son 3 yıl içinde yaklaşık 29 bin üye partiden ayrıldı, hepsini CHP'ye tekrar kazandıracağım'

CHP lideri Özgür Özel'in genel başkanlığı döneminde partide istifa dalgası yaşandığını savunan Tekin, "İstanbul'da son 3 yıl içinde yaklaşık 29 bin üye partiden ayrıldı. Bu çok çarpıcı bir rakam. Onların hepsini CHP'ye tekrar kazandıracağım. Biz CHP'nin birliği, bütünlüğü, kardeşliği için mücadele ediyoruz. Tüm gücümüzle bu uğurda ter dökmeye devam edeceğiz" dedi.

'Neden bize mikrofon uzatmıyorsunuz?'

Tekin şöyle devam etti:

Çeşitli medya grupları maalesef benim için hayal kırıklığı oldu. Bir kısım gazetecileri saygın gazeteci olarak biliyorduk, değillermiş. 9 aydır o gruptan kimse bana mikrofon uzatmadı. Bizi eleştiriyorlar, cevap hakkımızı elimizden alıyorlar. Neden bize mikrofon uzatmıyorsunuz? Sizin için gazetecilik bu mudur?

'Delegasyonun meşruiyeti tartışılır hale gelmiştir'

Tekin 2 gün önce yaptığı sosyal medya paylaşımındaysa "Delegenin meşruiyeti tartışmalı, bu şartlarda kurultay ne kadar sağlıklı olabilir?" demiş ve şu ifadeleri kullanmıştı: