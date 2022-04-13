Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi: CHP lideri kapıdan dönmez; o kapıyı yıkar geçer

Eski CHP'li vekil ve Korkusuz gazetesi yazarı Barış Yarkadaş, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun üst üste kamu kurumlarının kapısından dönmesine tepki gösterdi.

"Sayın Kılıçdaroğlu, size saygımı bilirsiniz. Belki yine kızacaksınız ama bu gerçekleri söylemek benim tarihsel görevim" diyen Yarkadaş, "Merkez Bankası’na gitmeniz, 'şok etkisi yaratan' ve toplumu sarsan bir eylemdi. Destek de buldu. Talebiniz haklı ve yerindeydi. Ancak iktidar ilk şaşkınlığını üzerinden attı ve taktik değiştirdi. Sizi TÜİK’e, MEB’e ve ESK’ya sokmadı. Kısacası, CHP lideri kapıdan eli boş döndürüldü. Verdiğiniz mesajlar yerine, içeri girememiş olmanız konuşuldu. CHP lideri kapıdan dönmez; o kapıyı yıkar geçer!" ifadesini kullandı.

Yarkadaş, "Sonuç alınamayan, istenilenin tersi sonuçlar doğuran ve etkisini yitirmiş bir politikada ısrar etmenin, size de seçmene de bir faydası yoktur" dedi.