'Kılıçdaroğlu'na sunulan rapor' iddiası: Türkiye konkordato ilan edecek

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Türkiye'nin ekonomideki geleceğine ilişkin bir rapor sunulduğunu yazdı.

Selvi, raporda “İktidarın bıraktığı enkaz nedeniyle yeni yönetim ekonomide başarısız olma tehlikesi ile karşı karşıya” denildiğini iddia etti.

Selvi, yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Raporda iktidarın seçimleri kazanmak için kamu kaynaklarını seferber edeceği yer alıyormuş. Seçimlerden sonraya ilişkin olarak ekonomide kara bir tablo çiziliyormuş. Seçimlerden sonra Türkiye’nin dış borçlarını ödeyemeyeceği ve konkordato ilan edeceği savunuluyormuş.

'İktidarın bıraktığı enkaz nedeniyle yeni yönetim ekonomide başarısız olma tehlikesi ile karşı karşıya' deniliyormuş.

Hatta bu durumda memurların ve emeklilerin maaşlarının da ödenmesinin zor olduğu anlatılıyormuş.

Raporda, dış borçlarını ödeyemeyip konkordato ilan etmemesi için yabancı bankaların Türkiye’ye kredi açması öneriliyormuş. Kılıçdaroğlu şimdiden yabancı bankaların nabzını yoklamaya başlamış deniliyor."