Sineren'den rüşvet açıklaması: 'Amacım cumhurbaşkanına ulaşmaktı... Sistem böyle işliyor'

Ülkücü mafya Sedat Peker'in 'rüşvet' iddialarının odağındaki isimlerden biri olan Mine Tozlu Sineren, yaşanan süreci Sözcü'den Fırat Fıstık'a anlattı.

Sineren şunları anlattı:

“Önemli olan benimle görüştüğünün doğru olduğu. SPK ile ilgili bir konuyu görüşmek için Erzurum'a çağrılıyorum. Oraya gidiyorum, kendisiyle görüşüyorum. ‘Ben abime ileteceğim' diyor. Önemli olan neden Erzurum'da görüşüyorum ben? Beni neden oraya çağrıyorlar? SPK ile ilgili, sadece bunu söylemek için beni oraya mı çağırdılar, bu mantıklı geliyor mu? Bir danışman görüşme öncesi konu ne diye sorar. Görüşmenin nedenini duyuyor ve Erzurum'a çağırıyorsunuz. Söyledikleri doğru değil. Benim ne işim var Erzurum'da. Ben orada Ali Fuat Bey'le görüşeceğimi zannettim. Sonrasında bana Ali Fuat bey diyor ki; keşke aracılarla gelmeseydin. Açıklamada da ‘Mine aracılarla geldi' diyor. Aracılar dediği kendi kız kardeşi. Dar alanda kısa paslaşma gibi.

Şimdi Ban suçlandı

Çok kez SPK eski Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu'ndan randevu istedim. Beni ısrarla rüşvet ağına yönlendirdiler. Zehra Hanım'ın kocası (Gözaltına alınan THK eski Rektörü Prof. Ünsal Ban) bana ulaştı ve her şeyi anlattı. Bu zamana kadar zaten SPK ile davalığım. Suç duyurusundan önce davalığım. Ünsal Bey geliyor bana, ‘Ali Fuat sana çok zarar verdi' diyor, neler yaptığını anlatıyor. Tek suçum, yani işimin olmamasının nedeni Zehra Taşkesenlioğlu üzerinden ulaşmaya çalışmammış. Ali Fuat Bey 1,5 senedir görüşmüyorum, ben kardeşimle görüşmüyorum diyor. Ama şirketimize cezaları verirken 2 sene öncesiydi, görüşüyordunuz. O dönemde Zehra Hanım kocasıyla beraber hareket ediyor, kardeşine karşı. Ama şimdi de Ünsal Ban suçlanıyor.

Sistem böyle işliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ulaşmak için Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Kurulu ile irtibata geçmeye çalıştım. Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu bu aşamada devreye girdi. Cumhurbaşkanı'na ulaşmaktı amacım. Ona bunları anlatacaktım. 150 milyon euro kaynak getirmek istiyordum, önü kesiliyor dedim. Korkmaz Karaca, Serkan Taranoğlu neden istifa etti? Korkmaz ile görüşmemiştim ama ortada olduğunu biliyorum. Serkan Taranoğlu ile yüz yüze görüştüm. ‘Cumhurbaşkanı ile görüştürün beni' dedim. Ama sonra milyon liralık kaynak getireceksin bu parayı niye veremiyorsun diye para istedi. Vermeyince de diyalog kesildi. Sistem böyle işliyor.”