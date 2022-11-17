'Kılıçdaroğlu’na sunulan beş seçim senaryosu' iddiası

Altılı masa çalışmalarını sürdürürken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na seçimlere dair beş ayrı senaryo sunulduğu öne sürüldü.

Diken’den Altan Sancar’ın haberine göre, CHP’lilerin aktardığı, Kılıçdaroğlu’na sunulan senaryolar şöyle:

Ortak aday, ortak liste

Ortak aday ve ortak liste: Kılıçdaroğlu’na sunulan senaryoların ilkine göre masanın ortak bir aday belirlemesi ve belirli seçim bölgelerinde ortak listelerle seçime girilmesi gerekiyor. Bu senaryoda ortak aday için partiler birlikte çalışma yürütüyor ve liderler bazı seçim bölgelerinde ortak mitingler düzenliyor. Partiler aynı zamanda bu seçim bölgelerinde ortak listelerle seçimlere katılıyor. İddiaya göre bu senaryoda ortak aday seçimi kazanırken Meclis’te çoğunluk sağlanıyor. Senaryonun farklı alt başlıklarıyla hangi seçim bölgelerinde nasıl hareket edileceğinin belirlenmesi için çalışmalar ve simülasyonlar düzenlenmesi öngörülüyor.

Topal ördek ve erken seçim

Ortak aday, bağımsız listeler: İkinci senaryoda partiler ortak aday belirlerken seçimlere ortak listeyle girilmiyor. Bu senaryoda iddiaya göre ortak aday küçük bir farkla cumhurbaşkanı seçilirken Meclis’te çoğunluk sağlanamıyor.

Habere göre, bu senaryonun sonunda kısa sürede erken bir seçim gerçekleşmesi olası görünüyor.

Masa dağılıyor

Masa dağılıyor: Masadan ortak aday ve ortak liste kararı çıkmıyor. Partiler ayrı listelerle seçime girerken aynı zamanda kendi cumhurbaşkanı adaylarıyla seçime katılıyor. Bu senaryonun sonucunda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yeniden seçilirken AKP ve MHP Meclis’te çoğunluğu elde ediyor.

Masa bölünse de iktidar Erdoğan

Masadan farklı ittifaklar ve farklı adaylar çıkıyor: Altılı masada yer alan partilerden bazıları, masadan ayrılarak yeni bir ittifak kuruyor. Bu ittifaka farklı partiler de dahil ediliyor. Bu ittifak aynı zamanda ortak bir aday çıkarıyor. Masada kalan partiler de ortak liste ve ortak adayla seçime giriyor. Bu senaryoda belirleyici unsurlardan biri HDP olsa da nihayetinde Meclis’te çoğunluk sağlanamıyor ve Erdoğan yeniden seçiliyor.

Meclis’te çoğunluk anayasaya yetmiyor, Erdoğan cumhurbaşkanı

Ortak liste, birden fazla aday: Bu senaryoda Meclis’te çoğunluk elde edilse de anayasa yapacak kadar vekil elde edilemiyor. Bu senaryoda cumhurbaşkanlığını Erdoğan kazanırken, anayasa değiştirilemediği için mevcut sistemde yönetim devam ediyor. Meclis’te kanun yapmak mümkün olsa da karşılığında kararnamelerle sürece müdahale eden bir Erdoğan faktörü ortaya çıkıyor. Kılıçdaroğlu’na sunulan senaryoya göre bu senaryoda da beş yıl tamamlanmadan erken seçim öngörülüyor.