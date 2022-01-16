Kılıçdaroğlu'na saldıranı okula sergi açılışına çağırdılar

Ankara’nın Mamak ilçesinde bulunan Şehit Kadir Yalçın Ortaokulu’nda “15 Temmuz Şehit ve Gazilerini anmak ve hatıralarını yaşatmak adına” resim ve fotoğraf sergisi düzenlendi.

Mamak Kaymakamı, Mamak Belediye Başkanının katılmadığı serginin açılışını Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci gerçekleştirdi.

Mektepli Gazete'nin haberine göre serginin açılışına, Okul Müdürü Seyfettin Gül tarafından davet edilen bir kişi dikkat çekti.

"15 Temmuz gazisi" imam Mehmet Arif Arslan, serginin açılışına katıldı. Arslan, 21 Nisan 2019’da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu Ankara’nın Çubuk ilçesinde linç etmeye çalışan güruhun içinde yer almıştı.

Kılıçdaroğlu’na yönelik saldırı davasında sanık olarak yargılanan Arslan, duruşmalarda Kılıçdaroğlu’nun avukatlarıyla yaşadığı tartışmalarla gündeme gelmişti.

Gazete haberinde "Devletin bir okulunda, ana muhalefet partisinin liderini linç etmeye çalışanların ağırlanması, öğrencilerin önüne çıkarılmasını, Milli Eğitim Bakanlığı nasıl açıklayacak?" sorusunu sordu.