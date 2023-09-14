Kılıçdaroğlu’na ilk dava: 2 yıl 4 aya kadar hapis ve siyasi yasak isteniyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adayı olup kaybettiği için bu dönem milletvekili değil.

Kılıçdaroğlu hakkında dokunulmazlığı olduğu dönemlerde bekletilen çok sayıda fezleke vardı. Bunlardan ilkiyle ilgili tebligat, Cumhuriyet gazetesinden Barış Terkoğlu’nun verdiği bilgiye göre üç gün önce, 11 Eylül’de yapıldı.

“Kamu görevlisine alenen hakaret” suçlamasıyla açılan açılan davada Kılıçdaroğlu’na 1 yıl 2 ay ila 2 yıl 4 ay arasında hapis cezası ve siyasi yasak isteniyor.

Terkoğlu’nun yazısına göre yargılama nedeni, 9 yıl önce, 26 Kasım 2014’te, Beşiktaş Mustafa Kemal Kültür Merkezi’nde, CHP İstanbul bölge toplantısı sırasında, Kılıçdaroğlu’nun yaptığı konuşma. Kılıçdaroğlu, o toplantıda şunları söylemişti:

“17 ve 25 Aralık’ta Cumhuriyet tarihimizin en büyük yolsuzluğu oldu, gerçekleşti. Bir hükümetin bir devleti nasıl soyduğuna tanık olduk. Sonunda bir soruşturma komisyonu kuruldu. TBMM Başkanı Sayın Cemil Çiçek mahkemeye başvuruyor. Diyor ki, komisyonla ilgili olarak yayın yasağı getirin. TBMM’de kurulan komisyonla ilgili yayın yasağı getirin, diyor. Ve mahkemeden karar çıkarıyor. Ne zamandan beri TBMM hırsızların hamisi konumuna geldi Sayın Cemil Çiçek, bunu bir açıklar mısın? Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin görevi bu mudur? Senin görevin başka bir şey. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin itibarını korumaktır. Yayın yasağı getirerek kimlere arka çıkıyorsun sen?”

Konuşmada defalarca geçen “hırsız” ifadesi nedeniyle eski Bakan Erdoğan Bayraktar dilekçe vererek şikâyetçi olmuş. Kılıçdaroğlu hakkında 31 Ekim 2016 tarihinde iddianame hazırlanmış. Dokunulmazlığı kalkınca da kamu davası açılmış.