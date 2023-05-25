Kılıçdaroğlu'na 'İBB'den atıldım' diyen kişinin çalışan olmadığı ortaya çıktı

Babala TV'de Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı 'Mevzular Açık Mikrofon' programında, Kılıçdaroğlu'nun 2019 yerel seçimleri öncesinde kazanacakları belediyelerde hiç kimsenin işten çıkarılmayacağı yönündeki konuşmasını dinleten bir seyirci kendisinin İBB'de işten çıkarıldığını ifade etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Basın Danışmanı Murat Ongun, olayın ardından sosyal medya hesabından yanıt verdi. Ongun haksız şekilde işten çıkarıldığını ifade eden kişi için, "Bu soruyu soran kişi İBB çalışanı değildir. Özel bir şirket elemanıdır. Şirketi ihaleyi alamadığı için işi sona ermiştir. Abisi iletişim ofisimizde çalışmakta, amcasının oğlu da zabıta personelimizdir. 4 yıldır onlarla birlikte uyumla çalışıyoruz. Bizde tek kriter; Liyakattir" dedi.