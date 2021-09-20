Kılıçdaroğlu'na HDP'den yanıt: Çözüm adresi İmralı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Kürt sorunu çözmek için meşru bir organa ihtiyacımız var. HDP'yi meşru organ olarak görebiliriz" açıklamasına yanıt veren HDP'li Sezai Temelli, "Çözümün adresi ve asıl muhatabı İmralı'dır" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazeteci ve belgesel yapımcısı Günel Cantak'ın "Bay Kemal ve İttifakları" belgeseline konuştu. Kılıçdaroğlu belgeselin ilk bölümünde, Kürt sorunu ve HDP'ye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kılıçdaroğlu, "Siyaset kurumunun 35-40 yıldır çözemediği bir Kürt sorunu var. Kürt sorunu çözmek için meşru bir organa ihtiyacımız var. Devlet dediğiniz kurum gayrimeşru bir organla muhatap olmaz. Meşru organ kimdir? HDP'yi meşru organ olarak görebiliriz. Halkın desteği var. Parlamentoya gelmiş, dolayısıyla parlamentonun içinde bulunuyor görevini yapıyor. Dolayısıyla eğer bu sorun çözülecekse meşru bir organla da biz bu sorunu çözebiliriz; bu düşüncedeydim. Bugün de aynı düşüncedeyim" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamasına HDP'den yanıt geldi. HDP'li Sezai Temelli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Kürt sorununun çözümünün yegane muhatabı HDP değil ama bu sorunun çözümü adına bugün demokratik siyaseti var eden ve kolaylaştıran başlıca aktör HDP'dir. Ama asla unutulmaması gereken şey demokratik çözümün adresi ve asıl muhatabı İmralı'dır.

Süreci tıkayan, toplumsallaştırmayan ve masayı deviren AKP çözümsüzlükten medet umarken bu anlayışın çıkmaz sokak olduğu artık görülmelidir."