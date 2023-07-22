Kılıçdaroğlu'na hakaret eden Erdoğan'ın eski danışmanı büyükelçi oldu

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla bazı büyükelçilerin atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni atanan büyükelçiler arasında bir isim dikkat çekti. Daha önce Erdoğan’ın danışmanlığını yapan Muhammet Mücahit Küçükyılmaz Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Büyükelçisi oldu. Mücahit Küçükyılmaz 2020’de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na sosyal medya hesabı üzerinden hakaret etmişti.

Küçükyılmaz sosyal medya hesabından, “Fazla söze gerek yok. Popülizmin, demagojinin, ikiyüzlülüğün CHP liderinden neşet eden en alçak ve geri zekâlıca halini aşağıdaki satırlarda bulabilirsiniz” ifadesini paylaşmış ve hakkında yasal süreç başlatılmıştı.

2020’deki geliri 12 bin TL’ymiş

Halktv.com.tr'nin haberine göre 2020’de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik’in şikayeti üzerine Mücahit Küçükyılmaz’a “Fazla söze gerek yok. Popülizmin, demagojinin, ikiyüzlülüğün CHP liderinden neşet eden en alçak ve geri zekâlıca halini aşağıdaki satırlarda bulabilirsiniz” şeklindeki sözleri nedeniyle dava açtı. Ankara 10. Asliye Ceza Mahkemesi’nde süren davanın karar duruşması dün görüldü. Sanık Küçükyılmaz’ı Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın savundu. Küçükyılmaz, kimlik tespiti sırasında aylık gelirini 12 bin TL olarak belirtmişti.

Küçükyılmaz, savunmasında “Paylaşımın yapıldığı tarihte ben Cumhurbaşkanlığı Kurumsal İletişim Başkanı olarak görev yapıyordum. İlgili tarihte sınırdışı harekât vardı. Özgür Suriye Ordusu’na yönelik müşteki Kemal Kılıçdaroğlu tarafından yapılan değerlendirmeye karşı ben de anayasanın bana vermiş olduğu eleştiri hakkımı kullandım” beyanında bulunmuştu.

Duruşma sonunda mahkeme yargıcı Aziz Gül, sanık Küçükyılmaz’ın beraatına hükmetmişti.

Sabıkalı danışmana ödül gibi atama

Erdoğan’ın danışmanı Küçükyılmaz, daha önce hakkında açılan bir davada “basit yaralama” ve “tehdit” suçlarından ceza almıştı. Adli sicil kaydında sabıkası bulunan Küçükyılmaz, 2009’da trafikte tartıştığı bir kişiye ettiği küfür yargıya yansımıştı. Mahkeme, Küçükyılmaz’ı yaralama suçundan bin TL tehditten 240 TL adli para cezasına çarptırmıştı.

Mücahit Küçükyılmaz kimdir?

1977’de Antalya, Kumluca’da doğdu. Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı üniversitede Siyaset Bilimi alanında “Türkiye’de Demokrasinin Toplumsallaşması ve Siyasal İslam’ın Rolü: Milli Görüş Geleneği” konulu yüksek lisans tezini hazırladı. Doktorasını Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü’nde medya ve güvenlik sektörü üzerine yaptı. Anlayış dergisinde editörlük, SETA Vakfı’nda iletişim koordinatörlüğü ve TRT1’de yayımlanan Enine Boyuna ile TRT Haber’de yayımlanan Sosyal Medya programlarında yayın danışmanlığı yapan Küçükyılmaz, Mostar dergisinde sosyo-politik gündeme ilişkin makaleler yazdı.

Çeşitli gazetelerde ve internet sitelerinde medya eleştirmenliği yapan Küçükyılmaz, George Sand’ın Lanetli Göl (La Mare au diable) romanını Türkçeye çevirdi. Bunun dışında siyaset ve medya konulu kitapları bulunuyor.

TRT Haber Kanalında yayınlanan "Neden Böyle?" programını Murat Yılmaz ve Cengizhan Cevahiroğlu ile beraber hazırlayıp sundu. Küçükyılmaz, TRT Türk'te "Dünyadaki Türkiye" programında yer aldı.

2015 yılında Cumhurbaşkanlığı Kurumsal İletişim Başkanı olarak göreve başlayan Küçükyılmaz, 2019'dan itibaren Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak görev yaptı. Şubat 2022 itibarıyla da "Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği" görevini yürütmeye başlamıştı.