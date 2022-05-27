Kılıçdaroğlu’na gelen suikast ihbarı: İşte SADAT baskınının perde arkası

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kimseye haber vermeden kapısına giderek “suikast” ve “seçim güvenliği” çağrısı yaptığı SADAT baskınının perde arkası ortaya çıktı. Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan, güvenlik bürokrasisinden üst düzey bir ismin CHP liderine aktardığı gizli bilgiyi yazdı.

Pehlivan, “Kim öldürülecekti?” başlıklı bugünkü yazısında şunları kaydetti:

“Yakın zaman önce güvenlik bürokrasisinden çok üst düzey bir isim Kemal Kılıçdaroğlu’na bilgi aktardı. ‘Kanundışına çıkacaklar’ sözü çıktı ağızdan. Planlananları içine sindiremeyen, ‘sağcı’ diye bilinen yurtsever bir isimdi o bürokrat.

Sadece seçim güvenliğinin tehlikede olması değildi ‘kanundışı’. Başta Kılıçdaroğlu olmak üzere siyasilere suikast girişimi bekleniyordu. Uyuyan hücrelerin böylesi bir denemesinin Türkiye’deki olası etkisinin ne olacağı belliydi. Gerilim stratejisi kaosla sonuçlanacak, onun alternatifi de ‘sert güçlü devlet’ olacaktı. Haziran - Kasım 2015 arası buna örnekti.”

CHP liderinin bu ihbardan sonra harekete geçmeye karar verdiğini yazan Pehlivan, “Kılıçdaroğlu işte bu istihbaratı alınca harekete geçmeye karar verdi. Kimsenin bilmemesi de bu tehlikenin büyüklüğünün bir parçasıydı” diye yazdı.

Pehlivan, “Kılıçdaroğlu’nun SADAT baskını çok karanlık bir planı önledi gibi görünüyor. Kime sorsan ‘Alakam yok’ diyor. Şimdilik…” ifadesini kullandı.