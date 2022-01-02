Kılıçdaroğlu'na 'Ekrem İmamoğlu' sorusu: 'Kendi rakibinizi mi yarattınız?'

Halk TV yazarı İpek Özbey, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla bir söyleşi gerçekleştirdi.

Özbey, söyleşide Kılıçdaroğlu'na Ekrem İmamoğlu'nu İstanbul Belediye Başkanı adayı göstererek kendisine bir rakip mi yarattığı sorusunu sordu. Kılıçdaroğlu, "Aramızda bir rekabet falan yok. Ben genel başkanım, o İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı' dedi.

Söyleşideki söz konusu bölüm şöyle:

Meseleye bir de öbür tarafından bakalım: 31 Mart seçimlerinde kimse tanımıyorken, -hatta bu yüzden çok eleştirildiğinizi hatırlıyorum- Ekrem İmamoğlu’nu adaylığa ikna eden sizdiniz. Yani aslında Kemal Kılıçdaroğlu kendi rakibini mi yarattı?

Eğer aramızdaki ilişkiyi rekabet ilişkisi olarak algılarsak hatayı orada yaparız. Aramızda bir rekabet falan yok. Ben genel başkanım, o İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. Benim görevim farklı, onun görevi farklı. Benim söylemlerim farklı, onunkiler farklı. Dolayısıyla her birimiz kendi alanımızda başarılı olmak istiyoruz. Bu aynı zamanda güç birliğini, birlikte mücadele etmeyi gerektirir. Sadece İstanbul değil, Ankara, İzmir, Mersin, Antalya, Aydın da… O yüzden bir araya gelip, ortak politika belirliyoruz. Dolayısıyla kimse kimseye rakip değil, herkes kendisine düşen görevi en iyi şekilde yerine getirmek için çaba harcıyor. Bizim politikamız bu. İnsanlar farklı yorumlayabilirler. Eğer bir yarışsa belediye başkanları kendi aralarında yarışıyorlar. Güzel şeyler yapıyoruz. Bunlara tabii Erdoğan tahammül edemiyor.