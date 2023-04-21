Kılıçdaroğlu'na dönük saldırı girişimi hakkında kınama mesajları

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Adıyaman'daki türbe ziyaretinin ardından, bir grup Kılıçdaroğlu'na yönelik fiziksel saldırı girişiminde bulunmuştu.

Olayın ardından siyasi partilerden kınama mesajları geldi.

İYİP Sözcüsü Kürşat Zorlu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, şunları dedi:

"Bayramı idrak ettiğimiz böyle bir günde Adıyaman’da, sayın Kılıçdaroğlu’na karşı yapılan provokasyonu kınıyoruz. Böyle bir tutum ne dinimizin ne de kadim kültürümüzün bir parçası olabilir. Maalesef uzun zamandır dikkat çektiğimiz üzere, bu ve benzeri olaylar, bizzat siyasi iktidar eliyle ülkemizin getirildiği zehirli kutuplaşmanın somut örnekleridir. İşte bu sebeple 14 Mayıs, ülkemizin yeniden barış ve huzur temelinde yükselebilmesi bakımından da tarihi bir kırılma anı olacaktır. Biz İYİ Parti olarak sevgi ve hoşgörü temelinde saygılı bir Türkiye’yi hedefliyoruz ve hiç bir ayrım gözetmeden tüm vatandaşlarımızla birlikte bunu başaracağız"

SOL Parti: İktidarın yaydığı dilin bir sonucudur

SOL Parti de Kılıçdaroğlu'na yapılan sözlü saldırıya tepki göstererek "Kemal Kılıçdaroğlu’na yapılan sözlü ve fiziksel saldırı girişimleri, kaybetmekte olan iktidarın yaydığı zehirli dilin bir sonucudur. Tüm ezilen halkın birliği ve dayanışmasına sahip çıkarak, bu karanlığı yeneceğiz. Kemal Kılıçdaroğlu’na dayanışma duygularımızı iletiyoruz" ifadelerine yer verdi.

Muharrem İnce ve Sinan Oğan'dan açıklama

Cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ise, "Adıyaman'da Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik gerçekleştirilen provakatif eylemleri doğru bulmuyorum ve kınıyorum. Unutmayalım, savaşa değil seçime giriyoruz. Bu süreç namertçe değil mertçe ilerlemeli" dedi.

Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan da, "Halkımızın son derece kutuplaştırıldığı, nefret dilinin inşa edildiği bir toplum olduk. Bu dili tekrar ahlaklı bir siyasi dile çevireceğiz. Bugün yaşanan olay için Sn. Kemal Kılıçdaroğlu'na geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kendisinin nazik dilini takdir ediyorum" ifadelerini kullandı.