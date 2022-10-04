Kılıçdaroğlu'na AKP'den 'başörtüsü' yanıtı: Gündem değiştirme çabası, çok şükür bir yasak yok zaten

AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün akşam gerçekleştirdiği açıklamalarının ardından bugün CHP tarafından TBMM'ye sunulan 'başörtüsü' teklifi hakkında "Kılıçdaroğlu'na hatırlatmak isteriz ki ortada Allah'a çok şükür kılık kıyafet ile ilgili başörtüsü ile ilgili herhangi bir yasak söz konusu değildir" dedi.

CHP'nin TBMM'ye sunduğu 'başörtüsü' teklifinin gündem değiştirmek için sunulduğunu söyleyen Akbaşoğlu, söz konusu teklif hakkında şöyle konuştu:

"Aslında son günlerde gündeme gelen, gazeteci olarak nitelendirilen kişinin terörist olduğu net bir şekilde ortaya çıkınca mahcubiyetinden gündem değiştirmek zorunda kalan Kılıçdaroğlu'na hatırlatmak isteriz ki ortada Allah'a çok şükür kılık kıyafet ile ilgili başörtüsü ile ilgili herhangi bir yasak söz konusu değildir. 2013 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde AK kadrolar bu meseleyi kökünden çözdü. Tabi geçmişte 2008 yılında AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi olarak anayasa değişikliğine gitmiştik.

'Gündem değişikliğinin bir tezahürü'

Anayasada kılık kıyafet serbestliği, başörtüsüne özgürlük ile ilgili düzenlemeyi Sayın Kılıçdaroğlu'nun da imzası ile CHP yönetimi anayasa mahkemesine iptal başvurusu ile taşıdı ve 411 el kaosa kalktı diyerek Meclis iradesini iptal ettirdiler. Sonuçta herhangi bir yasak söz konusu değilken sanki bir yasak var da başörtüsü yasağını ortadan kaldıralım gibi bir yaklaşım Sayın Kılıçdaroğlu'nun içinde bulunduğu açmazın, çıkmazın ve gündem değişikliği ile ilgili yaklaşımının bir tezahürü olarak karşımıza çıkıyor." (İHA)